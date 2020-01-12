Главного в «Слуге народа» подловили-таки на крышевании игорного бизнеса

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12 января 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: telegram

Давид Арахамия на скриншоте youtube-видео

Бывший актер студии «Квартал 95» по прозвищу Юзик, а ныне депутат Верховной Рады Юрий Корявченков попал в новый скандал. Украинские СМИ снова припомнили ему «тайный разговор» в ресторане «Околица». Парламентарий там встречался с представителями силовых структур. Беседа попала на аудио. Теперь в СМИ распространяется новый эпизод этой записи.

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На опубликованном теперь куске аудиозаписи оговариваются схемы нелегального игрового бизнеса. У одного из участников встречи возникает вопрос решения проблем с прокуратурой. Сотрудники правоохранительных органов признаются, что не могут привлечь владельцев игрового бизнеса к ответственности, так как они утверждают, что организовали «лотерею».

«Ты правильно сказал сейчас за лотерею», — ответил участник встречи, его голос очень похож на голос «Юзика»: «Ты работай по ним. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим».

В ходе дальнейшего обсуждения кто-то из участников, судя по всему, имеющий отношение к парламенту и раскрыл причастность главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии: «Давид Арахамия ответит вам на любой вопрос по игровому бизнесу. Человек в нашей структуре Верховной Рады, уважаемый человек».

Утверждается, что Арахамия уже встречался с крупнейшими игроками на рынке нелегальных казино. Теперь он лоббирует их интересы.

Сейчас на Украине идет обсуждение истории с легализацией игорного бизнеса. Эксперты утверждают, что его лоббирует именно Арахамия. Однако все эти утверждения были на уровне слухов.