Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Главного в «Слуге народа» подловили-таки на крышевании игорного бизнеса

, 20:28 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: telegram

Главного в «Слуге народа» подловили-таки на крышевании игорного бизнеса
Давид Арахамия на скриншоте youtube-видео

Бывший актер студии «Квартал 95» по прозвищу Юзик, а ныне депутат Верховной Рады Юрий Корявченков попал в новый скандал. Украинские СМИ снова припомнили ему «тайный разговор» в ресторане «Околица». Парламентарий там встречался с представителями силовых структур. Беседа попала на аудио. Теперь в СМИ распространяется новый эпизод этой записи.

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

На опубликованном теперь куске аудиозаписи оговариваются схемы нелегального игрового бизнеса. У одного из участников встречи возникает вопрос решения проблем с прокуратурой. Сотрудники правоохранительных органов признаются, что не могут привлечь владельцев игрового бизнеса к ответственности, так как они утверждают, что организовали «лотерею».

«Ты правильно сказал сейчас за лотерею», — ответил участник встречи, его голос очень похож на голос «Юзика»: «Ты работай по ним. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим».

В ходе дальнейшего обсуждения кто-то из участников, судя по всему, имеющий отношение к парламенту и раскрыл причастность главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии: «Давид Арахамия ответит вам на любой вопрос по игровому бизнесу. Человек в нашей структуре Верховной Рады, уважаемый человек».

Утверждается, что Арахамия уже встречался с крупнейшими игроками на рынке нелегальных казино. Теперь он лоббирует их интересы.

Сейчас на Украине идет обсуждение истории с легализацией игорного бизнеса. Эксперты утверждают, что его лоббирует именно Арахамия. Однако все эти утверждения были на уровне слухов.

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас все надеются на стабилизацию обстановки в регионе и мирное решение конфликта

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Очевидец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала актриса и светская львица Рената Литвинова. Известно, что на пересечении Тверского бульвара…

В Сети не утихают разговоры о том, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подозрительно похож на покойного кубинского революционера Фиделя Кастро.

//новости ан

//новости ан

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…

//новости ан

Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису Ренату Литвинову. Девушку, которая была за рулем авто и совершила наезд на актрису уже нашли…

//новости ан

История с выигрышем лотерейного миллиарда оказалась вымыслом от начала до конца и сказка про Золушку-пенсионерку из Подмосковья - всего лишь сказкой. Кто такая на самом…

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Известно, что виновником аварии…

//новости ан

//новости ан

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина. Предварительно, за рулём…

//новости ан