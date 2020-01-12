Путин провёл переговоры с Макроном по телефону

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12 января 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух стран обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и на Украине, рассказали в Кремле.

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«Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договорённостей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчёркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон заявили о готовности содействовать предстоящей международной конференции по Ливии, которая пройдёт в Берлине.