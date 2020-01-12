Лондон: если США утратят лидерство, Великобритании придется рассчитывать на свои силы

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12 января 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

британский флаг, pixabay.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с журналистами заявил, что опасается последствий политики изоляционизма Соединенных Штатов Америки, которую проводит лидер страны Дональд Трамп.

Глава ведомства предположил, что в будущем Лондон может лишиться военной поддержки Вашингтона. Уоллес отметил, что если США утратят свое лидерство в мире, Британия будет вынуждена рассчитывать исключительно на свои силы. "Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", – добавил британский министр обороны.

Бен Уоллес напомнил, что его страна очень сильно зависит от воздушной поддержки США, а также от американских средств разведки и слежения.