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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лондон: если США утратят лидерство, Великобритании придется рассчитывать на свои силы

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лондон: если США утратят лидерство, Великобритании придется рассчитывать на свои силы
британский флаг, pixabay.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с журналистами заявил, что опасается последствий политики изоляционизма Соединенных Штатов Америки, которую проводит лидер страны Дональд Трамп. 

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Глава ведомства предположил, что в будущем Лондон может лишиться военной поддержки Вашингтона. Уоллес отметил, что если США утратят свое лидерство в мире, Британия будет вынуждена рассчитывать исключительно на свои силы. "Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", – добавил британский министр обороны.

Бен Уоллес напомнил, что его страна очень сильно зависит от воздушной поддержки США, а также от американских средств разведки и слежения.

ЕТ

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