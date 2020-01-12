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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Немецкие издания сравнили отношение Ангелы Меркель к России и США

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкие издания сравнили отношение Ангелы Меркель к России и США
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Stefan Sauer/dpa

Немецкие издания, комментируя встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сравнили отношение Берлина к Москве и Вашингтону. Сравнение оказалось не в пользу последнего.

Путин встретился с Меркель в Кремле

Путин встретился с Меркель в Кремле

В частности, Bild am Sonntag отмечает, что Ангела Меркель нашла "заметно более дружелюбные" слова для российского лидера, который получил от нее "исключительно похвалу". В своих же высказываниях в отношении США канцлер была "значительно прохладнее".

Издание Suddeutsche Zeitung назвало свой материал о встрече Путина и Меркель "Новая гармония в сложные времена". Журналисты подчеркнули, что политики отодвинули на задний план свои прежние разногласия.

Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь назвала статью "Единодушие в Кремле" и указала на поддержку немецкой стороной проекта "Северный поток — 2", а также на несогласие Берлина с экстерриториальными санкциями США.

ЕТ

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