Немецкие издания сравнили отношение Ангелы Меркель к России и США

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12 января 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Stefan Sauer/dpa

Немецкие издания, комментируя встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сравнили отношение Берлина к Москве и Вашингтону. Сравнение оказалось не в пользу последнего.

В частности, Bild am Sonntag отмечает, что Ангела Меркель нашла "заметно более дружелюбные" слова для российского лидера, который получил от нее "исключительно похвалу". В своих же высказываниях в отношении США канцлер была "значительно прохладнее".

Издание Suddeutsche Zeitung назвало свой материал о встрече Путина и Меркель "Новая гармония в сложные времена". Журналисты подчеркнули, что политики отодвинули на задний план свои прежние разногласия.

Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь назвала статью "Единодушие в Кремле" и указала на поддержку немецкой стороной проекта "Северный поток — 2", а также на несогласие Берлина с экстерриториальными санкциями США.