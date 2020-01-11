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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Поклонская рассказала о проблемах крымчан с получением паспортов

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская рассказала о проблемах крымчан с получением паспортов
фото: Instagram

Депутат Госдумы Наталья Поклонская после приема граждан заявила, что у многих крымчан до сих пор есть проблемы с получением российского паспорта. Она призналась, что ей "стыдно было слушать". 

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По ее словам, некоторым крымчанам не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, добавила Поклонская.

"Данной проблемы вообще не должно быть! Стыдно было слушать на приеме, как люди со слезами на глазах говорили про "недогражданство"… Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там!", - сказала депутат.

АС

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