Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

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11 января 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800.

Самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту. Власти Ирана признали, что самолет был сбит, но случайно.

Итак, самолет был сбит. Была ли минимальная возможность уцелеть пассажирам и членам экипажа?

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к европейскому экспертному источнику: «Если, допустим, ракета идет на пересекающихся курсах, то ее можно заметить. Что тогда делать? Выключить двигатели и с максимальным разворотом спикировать вниз и в сторону. Если ракета с тепловой самонаводящейся головкой и позволяет высота, то это может помочь. Но шансы…. 50 на 50. Если ракета идет «вдогонку», то пилоты ее не увидят. Шансов нет. В данном случае можно предположить, что ракета шла «вдогонку». Я уверен, что пилоты были профессионалы высочайшего класса! Повторяю, что профессионалы высочайшего класса. И если бы они заметили ракету, то сделали все, чтобы «увернуться». Теперь понятно, почему не был дан сигнал бедствия – пилоты были мертвы. Ракета идет очень быстро, а самолет был на высоте 2400 м. Низкая высота, чтобы «увернуться». Нет. Шансов не было выжить. Теперь про «черные ящики». Один самописец записывает все параметры работы самолета, а второй – речевой. Он записывает все разговоры и с диспетчером, и между пилотами. Я думаю, что с параметрами работы систем будет все нормально. Особый интерес составляет речевой самописец. Возможно, пилоты что-то заметили и успели сказать что-то друг другу. Ужасная трагедия. Я искренне соболезную родственникам погибших. Искренне».

Как отразится данная трагедия на международных отношениях?

Специально для «Аргументов Недели» комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса: «Мне сложно прогнозировать, как изменится международное отношение к Ирану после чудовищной трагедии. Сперва Иран отрицал свою причастность к крушению самолета. Я вижу несколько причин: не было, например, достаточно доказательств, самолет был сбит не особо популярной группировкой в Иране. Понятно то, что власти Ирана не хотели, чтобы «тень трагедии падала на них». Кому выгодна была трагедия? Никому! Я уверен в этом. Чудовищная ошибка! Ужасная ошибка. Соболезнования».