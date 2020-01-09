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9 января 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Церемония открытия «Турецкого Потока», фото соцсети

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели открытие нового газопровода под названием «Турецкий поток». Его проектировка велась с 2014 года. По планам, газопровод будет обслуживать Грецию, Италию, Болгарию, Венгрию и Сербию.

В среду, 8 января, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели совместное открытие нового газопровода, который получил название «Турецкий поток». Работа по его проектированию и строительству велась с 2014 года, а сегодня он уже активно вводится в эксплуатацию. Российскую сторону на мероприятии помимо главы государства представлял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Мероприятие проходило в достаточно театрализованной форме, особенно участникам открытия «Турецкого потока» запомнился момент с его символическим запуском. Президент Турции пригласил на сцену Владимира Путина, а также президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, которые также посетили торжественную церемонию. Помимо них на сцену были приглашены и другие почетные лица, ставшие участниками мероприятия. Когда все собрались на сцене, лидер Турции объявил о том, что для них был подготовлен особый «сюрприз».

Сюрприз представлял собой необычное открытие «Турецкого потока». Когда участники мероприятия, лидеры стран, сделали шаг вперёд к двум символическим участкам трубы, с помощью специальной конструкции из-под сцены появился ещё один участок, который соединил два предыдущих. На всех трёх участках были соответствующие надписи: одна на русском, «Турецкий поток», другая на турецком «Türkakim», а третья на английском «Turkstream». Эрдоган, Путин, Вучич и Борисов вместе символически провернули вентиль, положив таким образом начало работе нового газопровода.

Работа над «Турецким потоком»

Проектирование нового газопровода стартовало ещё несколько лет назад, об этом стало известно во время визита Владимира Путина в Анкару 1 декабря 2014 года. Строительство этого потока было косвенно связано с тем, что Москве пришлось отказаться от другого газового проекта, который получил название «Южный поток». Реализовать его не получилось из-за разногласий с Евросоюзом, а в планах необходимо было провести его по дну Черного моря из района Анапы в Варну, морской порт Болгарии. Нормативная сторона вопроса по «Турецкому потоку» решалась следующим образом: в 2014 году между «Газпромом» и Botas Petroleum Pipeline Corporation (трубопроводной компанией Турции) был заключён меморандум «о взаимопонимании», далее, в 2016 году между странами было подписано межправительственное соглашение после решения всех инженерных и технических вопросов. С декабря 2016 года по январь 2017 документы были ратифицированы парламентами России и Турции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, Пут-Эрдоган © Depo Photos

Строительством «Турецкого потока» занималась компания South Stream Transport B.V. Она является дочерней компанией «Газпрома» и была учреждена в 2011 году для того, чтобы заняться проектировкой «Южного потока», от задумки которого своевременно отказались. Только морская подводная часть газопровода (она составляет порядка 900 км длины из 1100 км) обошлась в примерно €7 млрд. Две нитки газопровода, расположенные параллельно, способны транспортировать объемы, достигающие 31,5 миллиард кубометров газа в год.

Среди рынков сбыта российского газа через «Турецкий поток» рассматриваются следующие страны: через одну нить – Италия, Болгария, Венгрия, Сербия и Греция, через вторую – Турция. Так, например, уже с первого января российский газ через новый газопровод снабжает Болгарию, а с пятого января начал поступать в Республику Северную Македонию и Грецию.

По заявлению эксперта, заместителя главы фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, опубликованному РИА Новости, новый проект будет приносить «Газпрому» ежегодно порядка $500 млн.:

«Если отталкиваться от цифр, представленных господином Садыговым, и проектной мощности новых газопроводов, то на "Турецкий поток" придется одна треть от общей выгоды» («Рамблер»)

Таким образом, в условиях проблематичного строительства и проектирования «Северного потока – 2» создание такого проекта, как «Турецкий поток», должно обеспечить усиление влияния России в международной газовой отрасли. Это стало отличной альтернативой, которая в идеальных условиях будет способствовать постепенному улучшению и стабилизации экономики РФ.