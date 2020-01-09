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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Столтенберг назвал Черное море стратегическим регионом для НАТО

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Столтенберг назвал Черное море стратегическим регионом для НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Румынии Лудовиком Орбаном.

"Североатлантический альянс намерен усиливать свое присутствие в этом регионе", - подчеркнул он. Напомним, Румыния, Болгария и Турция являются членами альянса, а Украина и Грузия - его "партнерами".

Кроме того, по его словам, в ответ на призыв главы США Дональда Трампа НАТО "проводит консультации со странами альянса по расширению своего участия в антитеррористических усилиях США на Ближнем Востоке".

По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс продолжит свою борьбу с международным терроризмом, так как это важно не только для жителей Ближнего Востока, но и для граждан стран-участниц альянса.

АС

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