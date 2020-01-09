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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде считают, что Украина вынудила Россию искать альтернативные способы транзита газа

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде считают, что Украина вынудила Россию искать альтернативные способы транзита газа
Фото: Википедия

В Совфеде прокомментировали заявления Киева о том, что из-за открытия «Турецкого потока» транзит газа из России через территорию Украины уменьшится на 15 млрд куб. м.

В Совете Федерации убеждены, что

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«Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа», - считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, все эти годы Украина «бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу», а потому Российской Федерации пришлось искать альтернативные пути для транзита. Сенатор заявил, что претензии Киев может предъявлять только себе.

АБ

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