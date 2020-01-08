МИД Латвии осудил действие властей Ирана

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8 января 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

МИД Латвии выступил с осуждением властей Ирана, санкционировавших «ракетный удар по базам сил коалиции на территории Ирака».

«Министерство иностранных дел Латвии считает, что действия Ирана против международной коалиции неприемлемы и агрессивны. Одновременно делаем вывод, что дальнейший рост напряженности может нежелательным образом сказаться на увеличении нестабильности в регионе. В качестве меры предосторожности МИД Латвии призывает подданных страны воздержаться от посещения Ирана, Ирака, Сирии и Йемена», - говорится в обращении.