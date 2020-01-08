Латвия: Партии в Рижской думе мечтают сместить мэра

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8 января 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская Дума, фото: соцсети

Фракция «Согласия» и блок депутатов «Риге» в Рижской думе пришли к соглашению призвать своего партнера по коалиции –партию «Честь служить Риге» - вместе требовать смены мэра столицы Олега Бурова.

Стало известно, что партнеры недовольны работой Бурова: депутаты считают, что он единолично все взял в свои руки и принимает решения без соответствующих консультаций с другими. Но между тем, обе партии готовы сотрудничать с блоком «Честь служить Риге».

6 января в Рижской думе обсуждался план бюджета на 2020 год, но до начала заседания у мэра возникли разногласия с депутатами. Коалиционный договор предусматривает, что у каждого партнера имеются свои сферы ответственности, и они могут выбрать, кто будет руководить учреждениями конкретной сферы. Например, департамент городского развития будет в ведении блока «Риге». И блок выдвинул на место директора департамента своего человека. Данный выбор не понравился градоначальнику, и он уволил протеже блока «Риге».

Ситуация, которая витает в Рижской думе, увы, совершенно неясна: сместят ли мэра с должности? Будут ли внеочередные выборы?

Свои комментарии латвийским СМИ дал политический политолог, доктор исторических наук Ояр Скудра.

«Много неясностей. Что касается образования списков на новые выборы, то пока все стихло. На мой взгляд, есть один конкретный вопрос – вывоз мусора. А этот вопрос является очень важной составляющей. Я думаю, что Рижская дума постарается решить данный вопрос и вопрос с бюджетом. Если вопросы будут решены, то стоит ли вообще разгонять думу? Может тогда сложится мнение, что вопрос политический, а не юридический. Будем ждать!»