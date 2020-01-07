Порошенко отключил систему слежения на своей яхте после публикации видео?

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7 января 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: телеграм-канал Шария

Петр Порошенко на скриншоте youtube-видео

На яхте Katina, как утверждается, которую арендовал бывший президент Украины на новогодние праздники, отключена система слежения за судном. Об этом сообщил известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он активно следит за передвижениями яхты.

Порошенко приплыл к яхте «Дом-2»?

С утра Шарий опубликовал видео, на котором снята Katina, подплывающая к яхте «Дом-2». Блогер заявил, что именно судно Katina арендовал Петр Порошенко для отдыха на новогодних каникулах.

Шарий подробно рассказал, как ему удалось найти яхту. Для этого он использовал онлайн-площадку, отслеживающую передвижения всех судов в мировом океане. Данные передаются в постоянном режиме.

Сам Порошенко в кадр не попал. Шарию не удалось снять кого бы то ни было на палубе. Тем не менее, опубликованное видео наделало много шума. В короткое время его посмотрели почти полмиллиона человек.

А спустя некоторое время, блогер вышел с новой записью. В ней он заявил, что на яхте Katina отключена система AIS, которая передает сигнал о местонахождении.