Порошенко приплыл к яхте «Дом-2»?

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7 января 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: видеоблог Анатолия Шария

скриншот видео подплывающей к "Дому-2" яхты Katina

Арендованное бывшим президентом Украины судно попалось подплывающим к яхте реалити-шоу «Дом-2». Видео опубликовал оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.



Сейчас Порошенко находится на пике очередного скандала. Он не явился на допрос. Его встреча со следователем была перенесена на 24 января.

Ранее тот же блогер заявил, что Порошенко на зимние каникулы отправился на Сейшелы. Якобы для этого он арендовал яхту Katina. Для подтверждения своих слов, Шарий принялся следить за судном.

Найти место положения яхты блогеру удалось при помощи интернет-ресурса, который отслеживает движения кораблей в море. «Катина» действительно прибыла на Сейшелы. Шарию удалось перехватить судно в тот момент, когда оно подплывало к яхте с надписью «Дом-2».

Справедливости ради, стоит отметить, что самого Порошенко на палубе яхты Шарию подловить не удалось. Его упрекают в том, что доказательств подтверждения нахождения бывшего президента Украины блогер не предоставил.

Судя по всему, блогера подвела неопытность в расследовательской журналистике. Его обрадовал сам факт обнаружения яхты Katina. Вместо того, чтобы запастись терпением и следить за судном издалека, а потом сделать снимок (современные технические средства позволяют осуществить достаточно качественную съемку за несколько километров), Шарий принялся кататься вокруг яхты.