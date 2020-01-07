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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Наталья Поклонская высказала свое мнение в адрес Украины

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Наталья Поклонская высказала свое мнение в адрес Украины
kremlin.ru

Информационную политику в отношении Украины нужно выстраивать так, чтобы она способствовала примирению  с Россией. Так считает депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

Поклонская обратила внимание, что это глубокая недоработка и недальновидная позиция.

Депутат также отметила: "кому-то нужно быть умнее", по-другому выстраивать информационную программу. Высказывания в адрес Украины не могут способствовать и стабилизации ситуации на Донбассе.

"Я сама туда частенько езжу и знаю, о чем говорят жители Донбасса оставшиеся. Они хотят мира. Они хотят жить точно так же, как я хочу жить, вы хотите жить… И они имеют на это право", - заключила она.

В 2018 году Наталья Поклонская выступила против первого варианта пенсионной реформы, предложенной Правительством России, однако её поправки при голосовании в палате были отклонены. 

ЕЧ

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