Российский президент откроет газопровод

Российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс - службу Кремля.
Владимир Путин прибудет в Стамбул 8 января и обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.
Известно, что президент нашей страны также примет участие в церемонии открытия газопровода "Турецкий поток. Еще запланировано обсуждение различных вопросов международной повестки дня.
Трубопровод протяжённостью около 1100 километров будет состоять из двух ниток мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Первая - для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.