Министр обороны Латвии: Почему никто не спрашивает, что делал Сулеймани на иракской земле?

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5 января 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото twitter.com

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не видит причин уводить латвийских солдат из Ирака и сворачивать военную миссию.

В Ираке с 2016 года служат латвийские военные в составе войск НАТО. В 2018 году в антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» принимали участие шесть латвийских военнослужащих.

В том же 2018 году в Сейм Латвии был предоставлен законопроект о продлении миссии и увеличении военного контингента Латвии в Ираке. Планировалось, что латвийские военные пробудут в Ираке до 1 января 2020 года. Законопроект приняли. За него проголосовали 78 депутатов из 100.

И теперь, после недавних событий, латвийские военные не покинут Ирак. Так заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. По мнению г-на Пабрикса, военное ведомство следит за ситуацией в Ираке, и он не видит причин уводить латвийских солдат.

Как заверяет министр обороны Латвии, нет информации, что латвийские солдаты находятся под угрозой в Ираке.

«Мы солидарны с США. Мы солидарны с правом США защищать своих солдат и дипломатический персонал. Почему никто не спрашивает, что делал генерал Сулеймани на чужой иракской земле?», - отметил г-н Пабрикс.