Пушков предложил американцам отдать Техас Мексике

//Политика 13+

5 января 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков ответил на слова генерала США Бена Ходжеса, который заявил, что Россия не может претендовать на Крым. Американец напомнил, что полуостров стал частью России только при Екатерине II.

В ответ на это сенатор отметил, что до 1783 года площадь Соединенных Штатов также была далека от современных значений. Пушков предположил, что в таком случае и Вашингтон должен вернуть Техас Мексике.

«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», - написал он в соцсети.