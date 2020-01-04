Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым

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4 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Ирина Хакамада на фото globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov

Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию. В России она известна своими оппозиционными взглядами. Но на Украине ей припомнили высказывания о Крыме.

В целом, по Крыму у Хакамады достаточно взвешенная позиция. Хотя она считает, что полуостров был аннексирован, но признает, что он должен быть в составе России.

«Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "памаранчевые", Крым особо никто не трогал. Но они (жители полуострова) всегда хотели быть в России», — процитировали украинские СМИ слова Хакамады.

Украинские журналисты припомнили все это Ирине Хакамаде в контексте новости о ее поездке в Киев. 27 февраля она прочитает лекцию на форуме DreamBig. Мероприятие пройдет в столице Украины.