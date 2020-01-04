В Татарстане завели уголовное дело на автора сериала о казни Пескова и Сечина

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4 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот кадра из ролика "Судья Грэмм (1 серия)"

Автор сериала, в котором в первой же серии были казнены пресс-секретарь Президента России и глава Роснефти, задержан. Это произошло спустя пять дней после появления сериала на youtube.

Уголовное дело заведено по статье 319 УК РФ. Она наказывает за «оскорбление представителя власти». Так называется статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело.

О начале уголовного расследования рассказывалось накануне. Теперь стало известно о задержании автора «Судьи Грэмма». Этот веб-сериал и стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его первая серия была опубликована пять дней назад на youtube и тут же попала в поле зрения силовиков.

Опубликованное видео даже не серия, а какой-то ролик. Авторы утверждают, что это творчество. Но это скорее постановка людей, имеющих только камеру, компьютер для монтажа, реквизит, и возможность снимать в помещении, а не творчество.

Творческие люди увлечены искусством. Когда они снимают фильм, обязательно прочитают библию сценарного искусства Голливуда. «Судья Грэмм» — это нудный монолог на 5 с лишним минут. Если убрать всю «воду» слов этого монолога, останется лишь: «Песков был пресс-секретарем Президента РФ. Расстрелять на месте! Сечин был главой Роснефти. Расстрелять на месте!»

"Пескова" автор сериала, судя по всему, расстрелял. По крайней мере, судья вывел его за кадр, взяв дробовик. Потом слышится выстрел. Точно так же "Сечину" отрубили голову.

Утверждается, что действие происходит в недалеком будущем. Предположительно, чтобы предупредить уголовное преследование, авторы заявили, что все события вымышлены, а сходства с фамилиями и должностями случайны.

События вымышлены, а сходства случайны вряд ли. Автора сериала уже арестовывали на 28 суток. Его поймали на установке могильной плиты с именем Президента РФ Владимира Путина у здания следкома в Набережных Челнах. Подобные намеки можно расценить, как угрозы.