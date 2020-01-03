Сулеймани на вашу Америку

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3 января 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Убийство или ликвидация командующего спецназом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани «может оказаться той последней соломинкой, которая сломает спину» и без того ледяным американо-иранским отношениям.

Российские востоковеды, особенно работающие в армейских и разведструктурах (а таких большинство), встрепенулись при новости о ликвидации американским беспилотником командира спецназа «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани и руководителя местной шиитской проиранской милиции «Катаиб Хизбалла» Джамаль Джафар Ибрахими (также известного как Абу Махди аль-Мухандис («Инженер»). Оба командира ехали в одном машине в аэропорт Багдада.

«Проблема в том, что Трамп в 2019 году неоднократно призывал Иран найти компромисс и заключить новое «ядерное соглашение». В принципе Тегеран был почти готов к встречам и переговорам. Теперь, конечно, об этом не может быть и речи», - говорит один из экспертов российского Минобороны. По его словам, Дональду Трампу сейчас нужны победы дома, а не мертвые враги за которых начнут мстить.

«Так что сыграли свою игру, вероятно, противники Трампа. Второе. Израилю также крайне невыгодно даже малейшее сближение позиций Вашингтона и Ирана. Он всегда стравливал, стравливает и будет стравливать США и Иран. Так что это возможно израильская работа. Кстати, Израиль построил в Азербайджане некую разведывательную военную базу, на которой базируются и американские беспилотники. Но именно израильские офицеры наводят их на цели в регионе», - продолжает эксперт.

А так как у иранской разведки все в порядке с получением информации из ЦАХАЛ, то о возможной причастности Израиля боевые шииты узнают через несколько дней. И ответка может прилететь и Израилю.

Отвечая на вопрос «АН» «в чем может заключаться ответ Ирана?» востоковед пожал плечами: «Что гадать?! Конечно, напрашивается перекрытие Ормузского пролива. Треть продаваемой в мире нефть там идет. И Ирану это по силам. Поэтому, вероятно, как раз этого и не будет. А ответить можно и по другому. КСИР по всему миру создал свои подпольные спящие ячейки».