Путин перечислил Макрону возможные риски из-за убийства Сулеймани

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3 января 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Лидеры стран констатировали, что убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) генерала Касема Сулеймани может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Кроме того, главы России и Франции выступили за решение кризиса мирным путем в Ливии и урегулирование ситуации в Сирии. В ходе звонка также были подняты вопросы минских соглашений и обмена пленных между Киевом и Донбассом.

Напомним, сегодня, 3 января, стало известно, что в ходе спецоперации Соединенных штатов в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об "акте международного терроризма" и пригрозил отомстить Вашингтону.