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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин перечислил Макрону возможные риски из-за убийства Сулеймани

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Путин перечислил Макрону возможные риски из-за убийства Сулеймани
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Лидеры стран констатировали, что убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) генерала Касема Сулеймани может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Кроме того, главы России и Франции выступили за решение кризиса мирным путем в Ливии и урегулирование ситуации в Сирии. В ходе звонка также были подняты вопросы минских соглашений и обмена пленных между Киевом и Донбассом.

Напомним, сегодня, 3 января, стало известно, что в ходе спецоперации Соединенных штатов в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об "акте международного терроризма" и пригрозил отомстить Вашингтону.

АС

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Политика

Путин перечислил Макрону возможные риски из-за убийства Сулеймани

Путин перечислил Макрону возможные риски из-за убийства Сулеймани

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

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