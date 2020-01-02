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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Помпео отказался поехать в Минск

, 18:05 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Госдеп США

Помпео отказался поехать в Минск
Майк Помпео на фото globallookpress.com/ Richard Graulich

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визит в Белоруссию. Он решил остаться в Вашингтоне. Объяснение причин отказа от поездки в Минск кажется естественным.

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Сам визит был анонсирован в начале недели. Еще в понедельник «Аргументы недели» сообщали, Майк Помпео запланировал поездку в Белоруссию, на Украину, в Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Заявленной целью было «подтверждение приоритетов США». Но тут случилось нападение на посольство США в Ираке.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — сообщила пресс-служба Госдепа.

Сообщается, что поездка Помпео перенесена на ближайшее время. Он с нетерпением ожидает начала своего вояжа.

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