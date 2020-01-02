Помпео отказался поехать в Минск

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визит в Белоруссию. Он решил остаться в Вашингтоне. Объяснение причин отказа от поездки в Минск кажется естественным.
Сам визит был анонсирован в начале недели. Еще в понедельник «Аргументы недели» сообщали, Майк Помпео запланировал поездку в Белоруссию, на Украину, в Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Заявленной целью было «подтверждение приоритетов США». Но тут случилось нападение на посольство США в Ираке.
«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — сообщила пресс-служба Госдепа.
Сообщается, что поездка Помпео перенесена на ближайшее время. Он с нетерпением ожидает начала своего вояжа.