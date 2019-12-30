Глава Госдепа США анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину

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30 декабря 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

госсекретарь США Майк Помпео, Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в понедельник, 30 декабря, сообщил о запланированных в 2020 году визитах в Белоруссию, на Украину, в Казахстан, Узбекистан, а также на Кипр.

Помпео подчеркнул, что будет рад совершить поездки в вышеуказанные страны в наступающем году, чтобы встретиться со своими коллегами.

По словам руководителя Госдепа, целью визитов станет "подтверждение приоритетов Соединенных Штатов Америки в Европе и на юге Центральной Азии.

Ранее Майк Помпео заявил, что намерен посетить Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года.