В Белоруссии заменили ТНТ на

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2 января 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: МТИС

фото: pixabay.com

Минский телевизионный ретранслятор заменил российский ТНТ на украинский «Kvartal TV». Оба телеканала специализируются на юмористическом контенте. ТНТ входит в пакет «Газпром-медиа», а «Kvartal TV» — это продукция студии Зеленского. Впрочем, о политической составляющей замены каналов не говорят.

ТНТ исчез из пакета каналов «Минских телевизионных информационных сетей». На сайте компании появилось объявление о начале вещания украинского телеканала.

«С 1 января в сети МТИС в аналоговом формате начинает вещание культовый канал «KVARTAL TV», — сообщила пресс-служба компании.

Белорусские СМИ сообщают, что телеканал Зеленского появился на той же частоте, на которой раньше был ТНТ. Утверждается, что у ретранслятора закончился договор на показ ТНТ.

В контексте происходящих новостей замена телеканала "Газпром-медиа" на продукцию студии Зеленского выглядит достаточно двусмысленной. Между Минском и Москвой сейчас идет напряженные переговоры об интеграции. Лукашенко пытается выторговать скидку на газ и нефть.

Президент Белоруссии требует тех же условий, на которых газ получает Смоленская области. Чтобы снять все вопросы ему предлагают подписать интеграционный пакет документов. Но это белорусского лидера не устраивает