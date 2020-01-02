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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Белоруссии заменили ТНТ на "Kvartal TV"

, 17:31 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: МТИС

В Белоруссии заменили ТНТ на
фото: pixabay.com

Минский телевизионный ретранслятор заменил российский ТНТ на украинский «Kvartal TV». Оба телеканала специализируются на юмористическом контенте. ТНТ входит в пакет «Газпром-медиа», а «Kvartal TV» — это продукция студии Зеленского. Впрочем, о политической составляющей замены каналов не говорят.

ТНТ исчез из пакета каналов «Минских телевизионных информационных сетей». На сайте компании появилось объявление о начале вещания украинского телеканала.

«С 1 января в сети МТИС в аналоговом формате начинает вещание культовый канал «KVARTAL TV», — сообщила пресс-служба компании.

Белорусские СМИ сообщают, что телеканал Зеленского появился на той же частоте, на которой раньше был ТНТ. Утверждается, что у ретранслятора закончился договор на показ ТНТ.

В контексте происходящих новостей замена телеканала "Газпром-медиа" на продукцию студии Зеленского выглядит достаточно двусмысленной. Между Минском и Москвой сейчас идет напряженные переговоры об интеграции. Лукашенко пытается выторговать скидку на газ и нефть.

Президент Белоруссии требует тех же условий, на которых газ получает Смоленская области. Чтобы снять все вопросы ему предлагают подписать интеграционный пакет документов. Но это белорусского лидера не устраивает

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