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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин присвоил звание генерала главе ФССП Аристову

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Путин присвоил звание генерала главе ФССП Аристову
Дмитрий Аристов, фото с сайта ФСПП

Президент РФ Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Глава российского  государства подписал указ о присвоении директору ФССП России- главному судебному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову специального звания генерал-полковника внутренней службы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальные звания в ФССП появились после вступления в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Также утверждены 20 должностей, предусматривающие генеральские звания, 14 из них — для руководителей в ФССП.
47-летний Дмитрий Аристов является действительным государственным советником России 1 класса, а также полковником запаса. Директором ФССП он был назначен 20 марта 2017 года.

 

ИЧ

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