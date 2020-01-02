Путин присвоил звание генерала главе ФССП Аристову

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2 января 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Аристов, фото с сайта ФСПП

Президент РФ Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Глава российского государства подписал указ о присвоении директору ФССП России- главному судебному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову специального звания генерал-полковника внутренней службы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальные звания в ФССП появились после вступления в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Также утверждены 20 должностей, предусматривающие генеральские звания, 14 из них — для руководителей в ФССП.

47-летний Дмитрий Аристов является действительным государственным советником России 1 класса, а также полковником запаса. Директором ФССП он был назначен 20 марта 2017 года.