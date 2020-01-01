Поклонская, добрая фея, поможет осуществить мечту Сенцова и Порошенко. Заселит их в люксовую камеру

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила «узнику Кремля» исполнение его желаний.
Само высказывание Сенцова уже стало недоразумением. Во-первых, он поделил освобожденных в результате обмена на правильных и неправильных. Пару дней назад обмен удерживаемыми лицами от 29 декабря он назвал без пяти минут предательством идей майдана. В сентябре он сам приехал на Украину по результатам такого же обмена. Во-вторых, он пожелал прогуляться по проспекту Бандеры.
«Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — написал Сенцов на своем фейсбуке.
Проспект Бандеры в Киеве есть, и никто Сенцову не мешает по нему гулять. Но видимо, что-то его удерживает от этих прогулок.
На недоразумение вербальных брызг кухонной философии Сенцова обратила внимание Наталья Поклонская. Депутат Госдумы напомнила, что этот «узник Кремля» готовил теракт на День Победы в Крыму. Еще будучи прокурором Крыма именно Наталья Поклонская и выступала в качестве стороны обвинения.
«Сейчас же Новый год, время исполнения желаний — могу осуществить его мечту!» — написала депутат Государственной Думы в своем Instagram: «И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму (помогу подобрать земельный участок) и назвать её в честь Бандеры. Какие замечательные соседи будут окружать Сенцова — его любимые бандеровцы, которые обожают срывать георгиевские ленточки с ветеранов Великой Отечественной войны. В люксовую одиночную камеру заедет Пётр Порошенко. Соберём там всех организаторов государственного переворота в Украине. А в день рождения Степана Бандеры станем выдавать им праздничный паёк с компотом».