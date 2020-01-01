Поклонская, добрая фея, поможет осуществить мечту Сенцова и Порошенко. Заселит их в люксовую камеру

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1 января 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: instagram Натальи Поклонской

Наталья Поклонская на фото Globallookpress/ Kremlin Pool

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила «узнику Кремля» исполнение его желаний.

Сенцов "опозорился" с новогодним посланием

Само высказывание Сенцова уже стало недоразумением. Во-первых, он поделил освобожденных в результате обмена на правильных и неправильных. Пару дней назад обмен удерживаемыми лицами от 29 декабря он назвал без пяти минут предательством идей майдана. В сентябре он сам приехал на Украину по результатам такого же обмена. Во-вторых, он пожелал прогуляться по проспекту Бандеры.

«Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — написал Сенцов на своем фейсбуке.

Проспект Бандеры в Киеве есть, и никто Сенцову не мешает по нему гулять. Но видимо, что-то его удерживает от этих прогулок.

На недоразумение вербальных брызг кухонной философии Сенцова обратила внимание Наталья Поклонская. Депутат Госдумы напомнила, что этот «узник Кремля» готовил теракт на День Победы в Крыму. Еще будучи прокурором Крыма именно Наталья Поклонская и выступала в качестве стороны обвинения.

«Сейчас же Новый год, время исполнения желаний — могу осуществить его мечту!» — написала депутат Государственной Думы в своем Instagram: «И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму (помогу подобрать земельный участок) и назвать её в честь Бандеры. Какие замечательные соседи будут окружать Сенцова — его любимые бандеровцы, которые обожают срывать георгиевские ленточки с ветеранов Великой Отечественной войны. В люксовую одиночную камеру заедет Пётр Порошенко. Соберём там всех организаторов государственного переворота в Украине. А в день рождения Степана Бандеры станем выдавать им праздничный паёк с компотом».