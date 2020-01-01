Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Поклонская, добрая фея, поможет осуществить мечту Сенцова и Порошенко. Заселит их в люксовую камеру

, 20:53 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: instagram Натальи Поклонской

Поклонская, добрая фея, поможет осуществить мечту Сенцова и Порошенко. Заселит их в люксовую камеру
Наталья Поклонская на фото Globallookpress/ Kremlin Pool

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила «узнику Кремля» исполнение его желаний.

Сенцов

Сенцов "опозорился" с новогодним посланием

Само высказывание Сенцова уже стало недоразумением. Во-первых, он поделил освобожденных в результате обмена на правильных и неправильных. Пару дней назад обмен удерживаемыми лицами от 29 декабря он назвал без пяти минут предательством идей майдана. В сентябре он сам приехал на Украину по результатам такого же обмена. Во-вторых, он пожелал прогуляться по проспекту Бандеры.

«Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — написал Сенцов на своем фейсбуке.

Проспект Бандеры в Киеве есть, и никто Сенцову не мешает по нему гулять. Но видимо, что-то его удерживает от этих прогулок.

На недоразумение вербальных брызг кухонной философии Сенцова обратила внимание Наталья Поклонская. Депутат Госдумы напомнила, что этот «узник Кремля» готовил теракт на День Победы в Крыму. Еще будучи прокурором Крыма именно Наталья Поклонская и выступала в качестве стороны обвинения.

«Сейчас же Новый год, время исполнения желаний — могу осуществить его мечту!» — написала депутат Государственной Думы в своем Instagram: «И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму (помогу подобрать земельный участок) и назвать её в честь Бандеры. Какие замечательные соседи будут окружать Сенцова — его любимые бандеровцы, которые обожают срывать георгиевские ленточки с ветеранов Великой Отечественной войны. В люксовую одиночную камеру заедет Пётр Порошенко. Соберём там всех организаторов государственного переворота в Украине. А в день рождения Степана Бандеры станем выдавать им праздничный паёк с компотом».

//картина дня

Мы не увидим сегодня в праздничных коротеньких новостях ни сгоревших танков, ни убитых наших солдат, ни крови, ни кишок на черном снегу. Как всегда будут: тритатушки-тритата, счастливые москвичи и питерцы, шутки Петросяна, идиотский смех за кадром…

Мы не увидим сегодня в праздничных коротеньких новостях ни сгоревших танков, ни убитых наших солдат, ни крови, ни кишок…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет. Он связывает это со своей общественной деятельностью, которая не нравится…

//новости ан

//новости ан

Модель и телеведущая Маша Миногарова пожалуй единственная из отечественных знаменитостей честно написала в соцстети о том, что не такой уж и светлый год был у неё, как…

//новости ан

//новости ан

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разрушило все традиции официальных речей глав государств. Оно снятого вместе с простыми украинцами…

//новости ан

Путин в новогоднем обращении к гражданам России пожелал россиянам "и нашей Родине мира, благополучия и процветания". "Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше…