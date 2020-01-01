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1 января 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: facebook

Сенцов на фото с его фейсбук-странички

Скандалист Олег Сенцов, освобожденный в сентябре по обмену, опубликовал нелепый пост в социальных сетях. Он пытался заявить одно, но получилось, что сказал совсем другое.

Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными

Новое послание Сенцов посвятил Новому году. Он напомнил про свое освобождение (в сентябре он был обменян вместе с другими удерживаемыми лицами).

«Я очень рад за всех освобожденных, и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо вам всем! Я никогда не забывал о тех, кто еще остается в плену и буду говорит о них на всех уровнях, пока последний человек оттуда не вернется домой», — написал Сенцов эти слова и еще много других слов. В самом конце он сформулировал несуразицу: «Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».

Ходить по «проспекту Бандеры» Сенцову никто не мешает. Никакого проспекта Сталина в столице Украины нет. Но нелепостью выглядит не это. Недоумение вызывает весь пост в контексте его предыдущих высказываний.

Пару дней назад тот же самый Сенцов тоже высказывался про обмен пленными. И там он брызгал совсем иной риторикой. Комментируя обмен удерживаемыми лицами, который состоялся по итогам саммита «нормандской четверки», скандалист назвал его проигрышем украинских властей.

Тем высказыванием Сенцов немало удивил общественность, как раз из-за того, что сам был обменян. И критика нового обмена в его авторстве выглядела достаточно неоднозначной.

В этом контексте одобрение Сенцовым обмена уже в «новогодней» речи выглядит как деление украинцев на правильно и неправильно обменянных.