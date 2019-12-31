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31 декабря 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Захват украинских кораблей в Керченском проливе

В 2019 году между Украиной и Россией произошло множество как положительных, так и негативных изменений. Смена президента, обмен пленными, первая за три года полноценная встреча в «нормандском формате».

В уходящем 2019 году стоит вспомнить и об одной из главных вот уже несколько лет позиций внешней политики России, а именно о взаимоотношениях с Украиной. Особенно интересно то, что за этот год они успели претерпеть ряд весомых изменений: какие-то события изменили ситуацию в лучшую, а какие-то в худшую сторону. На пороге возможной интеграции России и Белоруссии и создания союзного государства нельзя забывать о том, что реакция Украины, как в прошлом «братской страны», а сегодня «филиала западного мира», может повлечь за собой серьезные изменения на международной арене. И далеко не в пользу России. Именно поэтому стоит вспомнить, что произошло между Москвой и Киевом за этот год, чтобы понимать, какие тенденции нас ожидают в новом году или даже в новом десятилетии.

Керченский пролив

Говорить о 2019 стоит, начиная с конца 2018 года. Именно тогда, 25 ноября, произошло фактически «боевое» столкновение кораблей ВС РФ и пограничной охраны ФСБ с кораблями военно-морских сил Украины. По мнению российских спецслужб, инцидент был вызван незаконным пересечением украинского флота территориальных вод принадлежащих России – Керченского пролива. Корабли Украины шли из Одессы в сторону Мариуполя, нарушая государственные границы, совершая «опасное маневрирование» и игнорируя все предупреждения. Сегодня это поведение можно расценивать, как «легальную» провокацию, легальную для западного мира.

Во-первых, украинские власти заявили о том, что российские пограничные службы были своевременно предупреждены о прохождении кораблей через эту территорию. Во-вторых, Украина не признает право России на эти территориальные воды, так что фактически, украинские корабли шли вполне легально, даже по «своей территории». Но только не для наших пограничников. Это и вызвало столкновение, в ходе которого российскими бойцами были задержаны корабли и, соответственно, их экипаж, насчитывающий 24 человека (от трёх до шести из них были ранены российскими пограничниками).

Эти события привели к окончательной дестабилизации российско-украинских взаимоотношений и введению военного положения бывшим президентом страны Петром Порошенко на всей территории Украины. Такое решение (как и сам инцидент в проливе) действительно напугало как украинцев, так и русских. И со страхом начала войны страны вступили в новый 2019 год.

Выборы на Украине

Предвыборное выступление Владимира Зеленского

Однако войны не случилось. Случились президентские выборы на Украине, которые сместили с этого поста Петра Порошенко и поставили туда Владимира Зеленского. Он – комик и, по мнению его оппонентов, популист, который тем не менее сумел встряхнуть всю страну. Россия вместе с Украиной наблюдала за тем, какую успешную предвыборную кампанию ведут политтехнологи Зеленского, и как все сильнее проигрывает эту борьбу Порошенко.

Неудивительно, что россияне втайне надеялись на победу Зеленского: военное положение, введённое Порошенко, ещё сильнее дискредитировало его для жителей России. А Владимир Зеленский казался нестандартным и многообещающим выбором, в первую очередь для нас. Ведь его заявления, которые на родине Зеленского называли пророссийскими, сулили нам изменения в лучшую сторону, сулили спад конфликта.

Случилось чудо, и бывший комик победил на президентских выборах Украины. Для россиян это стало на некоторое время настоящим праздником: словно вот-вот дружба между странами должна была возобновиться. Но этого так и не произошло. Зато произошёл ряд других событий, которые изменили внешнеполитическую обстановку между странами. Среди этих событий, например, обмен пленными.

Сенцов и Вышинский на родине

Освобождённый Олег Сенцов

Несомненно, один из основных факторов, который иллюстрирует враждебные отношения между Россией и Украиной – обоюдное удерживание пленных. И первый шаг на пути к преодолению конфликта был сделан 7 сентября: страны обменялись пленными в формате «35 на 35». Представители государств очень долго готовились к этому процессу, в ходе которого были освобождены многие заключенные, отбывающие свои сроки по весьма резонансным делам.

Так, был освобождён и отправлен на родину украинский режиссёр Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима за террористическую деятельность. Он был задержан в России в 2015 году по подозрению в организации диверсионно-террористической группы «правого сектора», члены которой якобы собиралась добиваться выхода Крыма из состава России. Оказавшись в колонии Сенцов долгое время держал голодовку выражая таким образом политический протест и добиваясь своего освобождения. Что и случилось 7 сентября 2019 года в рамках соглашения двух стран.

Такой же резонансной фигурой для России стал Кирилл Вышинский, руководитель портала «РИА Новости Украина», который был задержан 15 мая 2018 года украинскими правоохранительными органами якобы за поддержку Донбасса и госизмену. Это привело к ещё большему ухудшению отношений между странами: власти России грозились вводить санкции против Украины, добиваясь таким образом освобождения Вышинского. Он стал одним из семидесяти освобождённых пленных.

«Нормандская четверка»

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите «нормандской четверки»

Первая за три года встреча в «нормандском формате» лидеров России, Украины, Германии и Франции 9 декабря обеспечила ещё один прорывной шаг на пути к сближению Москвы и Киева. Целью переговоров было поставлено желание участников урегулировать конфликт внутри Украины и прекратить гражданскую войну в Донбассе. Переговоры запомнились первой реальной встречей президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой обсуждалось установление дальнейших контактов между странами.

Реальные плоды встречи в «нормандском формате», по мнению Зеленского, уже появились: так, 29 декабря состоялся очередной обмен пленными, на этот раз между Украиной (вернулось 76 человек), ДНР и ЛНР (вернулось 124 человека). Формат мероприятия предполагал обмен «всех установленных лиц», которые оказались пленными по обе стороны конфликта. Таким образом была выполнена первая часть договоренностей «нормандской четверки», что несомненно иллюстрирует спад конфликта между Украиной, ДНР и ЛНР, а значит и с Россией будут постепенно налаживаться отношения.

В целом, 2019 год принёс больше хорошего, чем плохого во взаимоотношения между Киевом и Москвой. Если будут продолжаться тенденции взаимных уступок, как это было с обменом пленными, несомненно, лидеры стран смогут договориться о мирном и дружественном сосуществовании. Однако как быстро будут протекать эти процессы – пока не ясно. Главное, чтобы за это время не случилось ничего, что может снова вывести страны в поле открытого противостояния.