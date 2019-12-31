Зеленский позвонил Путину за поздравлением

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31 декабря 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: пресс-служба Президента РФ

скриншот предвыборного видео Владимира Зеленского

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

Накануне пресс-служба российского президента рассказала о поздравительных телеграммах, которые Путин направил лидерам других государств. Зеленский в тексте упомянут не был.

Как оказалось, это было сделано сознательно. Дмитрий Песков пояснил, что если появится необходимость, то список поздравленных будет уточнен.

Наверное, Зеленский не выдержал. 31 декабря он позвонил Путину. Они обсудили и обмен пленными, и транзит газа. Ну, и поздравили друг друга.

«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», — сообщила пресс-служба Владимира Путина.

Пресс-служба Владимира Зеленского не сообщила ничего. Либо это маленькая месть за вчерашний пропуск фамилии, либо большой страх Зеленского.

Если это месть, то выглядит она достаточно милой, и даже «мимимишной». А если страх, то непонятно перед кем. То ли Зеленский боится националистов и оппозиции, которые тут же начнут ему пенять за переговоры. То ли он опасается Путина, поэтому пресс-служба никак не может согласовать текст официального заявления.

В последнее время Зеленский боится очень много. Он боится тронуть всех. Именно за этот страх в телевизионном эфире порошенковского телеканала ведущий назвал украинского лидера «чмом».