Путин и Зеленский провели телефонную беседу

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31 декабря 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин говорит по телефону, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

Подчеркивается, что Зеленский связался с Путиным. В беседе политики коснулись договоренностей, которые были достигнуты по транзиту российского газа через Украину, отметили "конструктивный характер" проведенных переговоров и дали позитивную оценку проведенному 29 декабря обмену удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.

Президенты России и Украины обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выступили за развитие отношений двух стран в будущем году.