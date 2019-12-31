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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин и Зеленский провели телефонную беседу

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин и Зеленский провели телефонную беседу
президент России Владимир Путин говорит по телефону, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

Подчеркивается, что Зеленский связался с Путиным. В беседе политики коснулись договоренностей, которые были достигнуты по транзиту российского газа через Украину, отметили "конструктивный характер" проведенных переговоров и дали позитивную оценку проведенному 29 декабря обмену удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.

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ЕТ

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