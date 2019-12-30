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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп может поддержать Коломойского?

, 17:34 [ «Аргументы Недели», , ]

Трамп может поддержать Коломойского?
Белый дом на фото: pixabay.com

Украинский олигарх пытается заручиться поддержкой президента США. Считающийся патроном Зеленского предприниматель стал политически токсичным для украинского лидера. Однако сейчас у Коломойского появился козырь: его объединяет с Трампом общий враг.

Вообще, Соединенные Штаты ведут расследования против Игоря Коломойского. Связь с предпринимателем уже стала большой проблемой для Зеленского.

Расставленные Вашингтоном политические капканы уже сказались на бизнес-отношениях олигарха даже на Украине. Сейчас его теснят люди Сороса. Людей Коломойского сжирают «соросята».

Вместе с тем Сорос стал еще и врагом Дональда Трампа. Финансист мешает проведению расследования махинаций Джо Байдена на Украине. Демократ Байден стал главным конкурентом Трампа на президентских выборах. Они состоятся в следующем году.

Как утверждают украинские инсайдеры, сейчас Коломойский пытается навести мосты с президентом США. Для этого он хочет разыграть карту Сороса и надеется, что это поможет ему найти общий язык с американским лидером.

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