Трамп может поддержать Коломойского?

Украинский олигарх пытается заручиться поддержкой президента США. Считающийся патроном Зеленского предприниматель стал политически токсичным для украинского лидера. Однако сейчас у Коломойского появился козырь: его объединяет с Трампом общий враг.
Вообще, Соединенные Штаты ведут расследования против Игоря Коломойского. Связь с предпринимателем уже стала большой проблемой для Зеленского.
Расставленные Вашингтоном политические капканы уже сказались на бизнес-отношениях олигарха даже на Украине. Сейчас его теснят люди Сороса. Людей Коломойского сжирают «соросята».
Вместе с тем Сорос стал еще и врагом Дональда Трампа. Финансист мешает проведению расследования махинаций Джо Байдена на Украине. Демократ Байден стал главным конкурентом Трампа на президентских выборах. Они состоятся в следующем году.
Как утверждают украинские инсайдеры, сейчас Коломойский пытается навести мосты с президентом США. Для этого он хочет разыграть карту Сороса и надеется, что это поможет ему найти общий язык с американским лидером.