Экс-министр обороны Польши обвинил Путина в стремлении разрушить

Бывший глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич в понедельник обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в стремлении разрушить "польско-американский союз".
"Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против Польши и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе", - цитирует господина Мачеревича Радио Sputnik.
В частности, он отметил, что речь идет о покушении на альянс Варшавы и Вашингтона, а также на центрально-европейский союз "Трехморье". Напомним, ранее президент Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.