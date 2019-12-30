Экс-министр обороны Польши обвинил Путина в стремлении разрушить

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30 декабря 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Антони Мачеревич, фото: Jakub Kamiñski/Polska Agencja Prasowa/globallookpress.com

Бывший глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич в понедельник обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в стремлении разрушить "польско-американский союз". Пушков припомнил Польше ее сотрудничество с Гитлером

"Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против Польши и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе", - цитирует господина Мачеревича Радио Sputnik.

В частности, он отметил, что речь идет о покушении на альянс Варшавы и Вашингтона, а также на центрально-европейский союз "Трехморье". Напомним, ранее президент Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.