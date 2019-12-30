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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Песков рассказал о сюрпризе в честь 20-летия Путина у власти

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков рассказал о сюрпризе в честь 20-летия Путина у власти
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Дмитрий Песков рассказал, что в честь 20-летия Владимира Путина у власти Кремль приготовил сюрприз в виде альбома из архивных фотографий и видеозаписей президента.

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Песков рассказал, что основная часть материалов сделана личными операторами и фотографами. Среди видеозаписей и фото есть первое новогоднее обращение, а также первые зарубежные визиты.

«Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые», - рассказал пресс-секретарь Путина.

АБ

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