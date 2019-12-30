Лукашенко требует цену на газ, как для Смоленска

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30 декабря 2019, 12:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Беларусь 1

Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Россия и Беларусь никак не могут утвердить «дорожные карты» интеграции двух государств. Не согласованы несколько документов. В них оговариваются вопросы нефти, газа и налогов.

Интеграции России и Белоруссии никак не состоится. Она уже обросла серией недомолвок и встреч. Лукашенко и Путин проводят переговоры, но процесс объединения затягивается.

Накануне вице-премьер правительства Белоруссии слегка приоткрыл дверь в кулуары переговоров. В эфире белорусского телевидения он пояснил, что сейчас пытаются решить вопросы, связанные с нефтью, газом и налогами. Именно эти «дорожные карты» находятся на согласовании.

Россия хочет установить цены на газ на уровне 152 долларов за тысячу кубометров. В бюджет Белоруссии уже заложены 127 долларов. Лукашенко требует, чтобы для официального Минска газ стоил столько же, сколько для Смоленской области.