Зеленский лично встретил освобожденных украинцев в аэропорту

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30 декабря 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Str/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил у трапа самолета освобожденных в воскресенье в Донбассе украинцев, прибывших накануне вечером в киевский аэропорт "Борисполь".

Высшее руководство Украины, прибывшее вместе с родными бывших пленных и заключенных на встречу участвовавших в обмене, произнесло речь прямо на взлетно-посадочной полосе перед прилетевшим самолетом.

Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь", а после завершения встречи президент Украины поблагодарил лидеров "нормандской четверки" за содействие обмену.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу, было выполнено", - заявил Зеленский. Трансляцию торжественной встречи вели все украинские телеканалы.