Козак пообещал взвешенный ответ на санкции США против

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29 декабря 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Козак, фото: соцсети

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток-2" непременно будет достроен. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал заместитель главы правительства, подчеркнув, что в РФ знают, как достроить газопровод, несмотря на введенные ограничения.

По словам Козака, у Соединенных штатов Америки "другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности". Он отметил, что если бы речь шла об их собственной, то и "решения принимались бы другие".

Напомним, 21 декабря глава США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на грядущий 2020 год в размере $738 млрд, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".