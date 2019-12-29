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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Козак пообещал взвешенный ответ на санкции США против "Северного потока-2"

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Козак пообещал взвешенный ответ на санкции США против
Дмитрий Козак, фото: соцсети

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток-2" непременно будет достроен. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. 

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"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал заместитель главы правительства, подчеркнув, что в РФ знают, как достроить газопровод, несмотря на введенные ограничения.

По словам Козака, у Соединенных штатов Америки "другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности". Он отметил, что если бы речь шла об их собственной, то и "решения принимались бы другие".

Напомним, 21 декабря глава США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на грядущий 2020 год в размере $738 млрд, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

АС

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