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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными

, 16:51 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: facebook-страничка Олега Сенцова

Обменянный в сентябре Сенцов выступил против обмена пленными
Олег Сенцов на фото с его facebook-страницы

Вернувшийся в результате обмена режиссер Олег Сенцов раскритиковал новый обмен удерживаемыми лицами. Якобы это подрывает идеи «майдана». Логичным было бы возвращение Сенцова в Россию с тем, чтобы продолжить отбывать наказание. Но на этот шаг, он оказался неспособным.

Со скандальным заявлением Сенцов выступил на своей facebook-страничке. В воскресенье произошел обмен удерживаемыми лицами. Об этом договорились страны-участницы «нормандской четверки». Сенцову этот обмен не понравился.

«Этот шаг лишает нас главного - справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме», — заявил Сенцов.

Режиссер был освобожден в сентябре. Тогда произошел первый обмен удерживаемыми лицами. Получилось так, что обменянный осенью Сенцов выступил против декабрьского обмена пленными. Это все, что хотелось сказать про Сенцова.

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