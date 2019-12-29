Автозаки с украинскими пленными выехали на Украину

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29 декабря 2019, 13:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот видео с места событий

Грузовики миновали пограничные пункты пропуска и направились на подконтрольную официальному Киеву сторону. В последнее воскресенье 2019 года проходит обмен удерживаемыми лицами. Об этом договорились лидеры стран-участниц «нормандской четверки».

Киев передал Донецку пленных. Обратный обмен так же состоялся. Удерживаемые лица проследовали к автобусам. Из Донецка пленных привезли в автозаках. Луганск решил использовать для этих целей автобусы. В целом обстановка на месте обмена спокойная, рабочая.

Администрация Зеленского организовала трансляцию на своей официальной фейсбук-страничке. Но что-то пошло не по сценарию. И в какой-то момент половину экрана закрыл собой белый автобус.

Обмен удерживаемыми лицами был главным результатом саммита «нормандской четверки». Стороны договорились, что он будет осуществлен до Нового года.

На теме обмена было много спекуляций. Националисты пытались сорвать обмен. Накануне они даже заблокировали Лукьяновский СИЗО, где содержались бойцы «Беркута». Были опасения, что радикалы попытаются сорвать и сам обмен. Однако этого не произошло.