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28 декабря 2019, 23:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: официальный портал Верховной Рады

Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

В Верховную Раду внесен законопроект, который определяет правила цензуры на Украине. Авторами стали депутаты партии Зеленского. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

На Украине проект уже получил кличку «О цензуре», хотя называется «О медиа». В нем регулируются вопросы публичных информационных ресурсов.

Украинские журналисты текст проекта ожидали уже несколько месяцев. У Зеленского когда-то заявили необходимость регулирования информации в медийной среде. Ясности тогда еще не было, однако заговорили о цензуре, которую планирует ввести правящая партия для того, чтобы ограничить критику Зеленского.

Спекуляций на эту тему было много. Наконец, рабочая группа подала проект закона. Он был опубликован подан в профильный комитет на рассмотрение.

Судя по тексту, команда Зеленского реально решила ввести инструмент цензуры. Пояснительная записка сообщает, что закон определят общие требования к субъектам в сфеде медиа.

Отдельно оговариваются вопросы, связанные с некой «вооруженной агрессией». На Украине не просто запрещаются материалы, идущие вразрез с официальной политикой Киева на Донбассе. Теперь на Украине запрещено гражданам «страны-агрессора» быть субъектом СМИ.

Страной-агрессором на Украине считается Россия. Если перевести закон на русский недипломатичный язык, получается, что Киев Зеленского просто запретил России объяснять свою позицию и давать объяснения тем фейкам, который часто распространяются в украинских СМИ.