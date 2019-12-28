Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

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28 декабря 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Красная звезда

Алексей Криворучко, фото с сайта Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по развитию гиперзвукового вооружения. По словам замглавы Минобороны, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».

Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что в настоящее время создаются образцы гиперзвукового вооружения для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей.

По его данным, в области гиперзвукового вооружения продолжается отработка технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета ракет до более чем 10 Махов.

«Обладание современными эффективными средствами вооружения и постоянная готовность к их применению – надёжное слагаемое поддержания баланса сил на международной арене, важный фактор защиты национальных интересов и обеспечения безопасности государства», - считают в Минобороны.