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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Красная звезда

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет
Алексей Криворучко, фото с сайта Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по развитию гиперзвукового вооружения. По словам замглавы Минобороны, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».

Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что в настоящее время создаются образцы гиперзвукового вооружения для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей.
По его данным, в области гиперзвукового вооружения продолжается отработка технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета ракет до более чем 10 Махов.

«Обладание современными эффективными средствами вооружения и постоянная готовность к их применению – надёжное слагаемое поддержания баланса сил на международной арене, важный фактор защиты национальных интересов и обеспечения безопасности государства», - считают в Минобороны.

ИЧ

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Политика

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по развитию гиперзвукового вооружения. По его словам, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».

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