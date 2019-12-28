Президент Чехии задумывается, приезжать ли в Россию на парад Победы

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28 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Связано это с возмущением России по поводу решения Праги объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации.

Земан сказал, что некоторое время назад он принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях. Сейчас же политик задумывается о том, ехать ли туда вообще или поехать и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?"

Напомним, что в начале декабря чешский сенат принял закон, который признает 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года. В российском МИД заявили, что разочарованы этим шагом. Подобный подход противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях. Стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст и нежелание перелистнуть эту страницу истории вряд ли будут способствовать успешному развитию отношений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на парад Победы.