Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи

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27 декабря 2019, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ. Об этом в пятницу, 27 декабря, он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал украинский министр иностранных дел, говорится в материале.

"Надеюсь, Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится усилить обороноспособность Украины", - заявил он, пояснив, что ЕС и Германия очень многое сделали для Украины, однако этого мало для прекращения гибели людей.