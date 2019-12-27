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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи
фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ. Об этом в пятницу, 27 декабря, он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал украинский министр иностранных дел, говорится в материале.

"Надеюсь, Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится усилить обороноспособность Украины", - заявил он, пояснив, что ЕС и Германия очень многое сделали для Украины, однако этого мало для прекращения гибели людей.

АС

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