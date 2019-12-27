"Птиц не штрафует хоть?", - Аксенов прокомментировал денежное взыскание Украины за полет над полуостровом Крым

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27 декабря 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма Сергей Аксенов, фото: Instagram

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем это делать. Украина взыскала первый с 2014 года штраф за полет над Крымом

Таким образом он прокомментировал штраф, выписанный со стороны украинских властей авиакомпании Казахстана за полет над полуостровом: "Птиц не штрафует хоть Украина? Нет? Слава богу, ладно!" - сказал он.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик Казахстана оштрафован Украиной за полет над территорией полуострова. Начиная с 2014 года это был первый штраф, выписанный Украиной. Речь шла о сумме в $5,9 тыс.