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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Украина взыскала первый с 2014 года штраф за полет над Крымом

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украина взыскала первый с 2014 года штраф за полет над Крымом
Ай-Петри, Крым, фото: pixabay.com

Украинская сторона взыскала первый, начиная с 2014 года, штраф за "нарушение воздушного пространства" в связи с полетом самолета казахской компании Euro-Asia Air над полуостровом.

Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Самолет Euro-Asia Air пролетел над Крымом 8 августа. Госавиаслужба Украины выписала авиакомпании штраф.

Речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который авиакомпания выплатила добровольно. Отметим, с момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом в 2014 году воздушные суда нарушили его более 200 тысяч раз.

АС

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