В МИД пообещали ответить на санкции США против

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26 декабря 2019, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге для журналистов рассказала, что Российская Федерация зеркально ответит на санкции США против "Северного потока-2".

Не буду говорить, как будут выглядеть ответные меры... Мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, никто не отменял", - отметила она.

По ее словам, введение Вашингтоном санкций противоречит нормам международного права и свободной конкуренции: 10 лет назад США заявляли о недопустимости связи энергетики с политикой, а сейчас "нужно так делать".

Напомним, 20 декабря глава США подписал оборонный бюджет на 2020 год. Один из пунктов был посвящен российскому газовому проекту: на компании, участвующие в реализации "Северного потока-2" наложены санкции.