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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сенатор оценил подготовку США к информационной войне с Россией

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор оценил подготовку США к информационной войне с Россией
Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал сообщения о подготовке Соединенных Штатов к информационной войне. По мнению Цекова, ничего оригинального в этом нет.

«Соединённые Штаты все время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества», - заявил Цеков. Также он выразил мнение, что подобные действия не принесут никакого результата. Сенатор считает, что российское общество консолидировано и не поддается американской пропаганде.

Ранее сообщалось, что киберкомандование США готовится к информационной войне, если Россия вмешается в предстоящие выборы в 2020 году.

АБ

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