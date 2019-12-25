На праздник – с сосиской в руке

//Политика 13+

25 декабря 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Экономическая повестка кабинета Никола Пашиняна продолжает оставаться донельзя расплывчатой, хаотической и противоречивой. Весь уходящий год армянская экономика держалась на плаву благодаря «трем китам»: горно-металлургической промышленности, лотерейным играм с выигрышем и ставкам в тотализаторах, а также автобуму. Последний фактор уже можно вычеркнуть ввиду истекаемого срока предоставленной стране льготы по ставкам растаможки импортированных из третьих стран автомобилей.

Правда, правительство постоянно перебирает способы вытолкнуть экономику на поверхность, но само остается главным балластом, тянущим все хозяйство на дно. В частности, на взаимоисключающую логику налоговых реформ недавно обратил внимание даже министр финансов Атом Джанджугазян, заметивший, что власти, с одной стороны, пытаются снизить налоговое бремя в стране, а с другой - придумывают все новые способы его увеличить.

Бал правит желание вечных начинаний и частых изменений, больше затрагивающих саму управляющую вертикаль, нежели управляемую реальность.

На этом фоне бодрые призывы от первого лица государства прогуливаться на Новый год с хотдогами в руках, периодически заглядывая в музеи и даже на концерты классической музыки, кажутся верхом абсурда и иррационализма, призванного скрасить невеселую действительность. Экономическая повестка, которая по идее должна была включать свежие идеи серьезных структурных реформ в стране, мельчает буквально на глазах. Для того чтобы убедиться в этом достаточно понаблюдать, чем в последние месяцы занимались депутаты парламента и члены правительства.

Не случайно их идеи, касаются темы влияния государства на экономику, но ничего не говорится о том, как должно измениться само государство, чтобы не портить на корню инвестиционный климат, не отпугивать желающих что-то делать, не рушить будущий потребительский спрос, загоняя людей под кредитное бремя. Предложенные в этом плане идеи в лучшем случае тянут на довольно фрагментарную систему мер - даже не на дорожную карту. А если проблемы инвестклимата, вызванные неопределенностью, слабыми гарантиями собственности и налоговым удушьем, решать еще и корректировкой «цивилизационных», по Пашиняну, вопросов, то лучше сразу признаться, что наша жизнь может наладиться только тогда, когда, скажем, среди населения будет полностью изжита завистливость. То есть никогда.

При этом доходы не растут, а долги - наоборот. Но в Центробанке Армении, слава богу, все же сидят люди, которые в экономике разбираются и, соответственно, не разделяют оптимизма премьера и намерены внимательнее присмотреться к доходам физлиц при выдаче необеспеченных ссуд и в целом к долговой нагрузке клиентов. Ведь риски ускоренного роста необеспеченного розничного потребительского кредитования завтра могут обернуться банкротством широких народных масс, которым без всяких призывов только и останется, что потерянно бродить на празднике с сосиской в руке…