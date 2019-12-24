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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин поставил главные задачи законодателям в 2020 году

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поставил главные задачи законодателям в 2020 году
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря провел встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы.
На встрече Путина с руководством верхней и нижней палаты парламента были подведены итоги деятельности сенаторов и депутатов в 2019 году. Также обозначены приоритеты развития и совершенствования законодательства на 2020 год.

Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год Путин отметил "улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для россиян".
"Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой "регуляторной гильотины", – сказал российский президент.

Путин призвал твердо защищать правду о Великой Отечественной войне и тех жертвах, которые страна положила на алтарь победы над нацизмом на уровне международного межпарламентского диалога, поблагодарив депутатов и сенаторов за жесткую и бескомпромиссную позицию по вопросу защиты исторической памяти, - передает Радио Sputnik.
На встрече глава государства затронул вопрос об изменении Конституции.

ИЧ

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