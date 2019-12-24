Депутаты ЗСК поддержали инициативу Президента

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24 декабря 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте состоялась внеочередная 31-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края - заочное голосование в форме опроса депутатов. Таким образом кубанские парламентарии поддержали инициативу Президента России о присвоении почетного звания РФ — «Город трудовой доблести».

Возможность проведения пленарного заседания таким образом установлена Регламентом Законодательного Собрания Краснодарского края. В нем говорится, что внеочередное заседание Законодательного Собрания путем заочного голосования в форме опроса депутатов может быть проведено в исключительных случаях для принятия постановления Законодательного Собрания ненормативного характера о проекте федерального закона, рассматриваемого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Парламентариям было предложено рассмотреть проект постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О положительном отзыве на проект федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» и принять решение.

После подсчета голосов стало известно, что депутаты кубанского парламента единогласно проголосовали за принятие данного постановления.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятие документа.

— Победа над фашистской Германией ковалась не только в огне боев. Успехи Красной Армии обеспечивал прочный тыл. Недаром были сложены строки про то, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Поэтому мы единогласно приняли решение поддержать проект федерального закона о присвоении городам России почетного звания «Город трудовой доблести». В преддверии славной годовщины 75-летия Великой Победы мы почтим тем самым беззаветный труд миллионов мужчин и женщин на заводах и фабриках Советского Союза, – считает Юрий Бурлачко.

Президент России Владимир Путин предложил присваивать городам страны почетное звание «Город трудовой доблести». Глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект, который, согласно решению Совета Госдумы, должен быть рассмотрен в первом чтении в январе 2020 года. Инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы. Таким образом планируется увековечить подвиг тружеников тыла.

Согласно законопроекту, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной войны.