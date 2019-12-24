Остановят ли американские санкции «Северный поток-2»?

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24 декабря 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Ярмарка антироссийских санкций, продолжившая свою работу на прошлой неделе, поставила под вопрос сроки ввода в эксплуатацию трубопровода “Северный поток-2», строительство которого завершено уже фактически на 90 процентов. Но и только. Речь не идет о том, что новый маршрут поставок российского газа в Германию будет полностью обездвижен. Он просто заработает примерно на полгода позже. Напомню о том, как развивались события.

21 декабря Дональд Трамп подписал одобренный сенатом и конгрессом проект федерального бюджета, оборонная часть которого включает в себя санкции в отношении операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничения из-за «Северного потока-2» предполагают блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с фигурантами санкционного списка и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты. За несколько часов до принятия оборонного бюджета один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке строительства из-за американских санкций, после чего ее суда покинули территориальные воды Дании.

Никаких панических настроений решение Белого дома в Москве не вызвало, поскольку к нему были готовы заранее. Комментируя вступление санкций в силу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проект, несмотря на все усилия по его срыву, будет реализован: «Ему (проекту) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых – есть интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось».

Аналогичную позицию заняла и Германия, интересам которой американские санкции наносят ущерб в первую очередь. «Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании», — заявила заместитель официального представителя германского кабмина Ульрика Деммер.Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена в ближайшее время провести общеевропейские переговоры, чтобы объявить подобную практику абсолютно неприемлемой. Ряд немецких политиков также назвали решение США ввести санкции «неподобающим шагом».

Что может предпринять Россия в данной ситуации, Очевидно, что ей придется искать новых подрядчиков для укладки труб. Наиболее вероятным претендентом называют трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО «МРТС»), которая находится в немецком порту Мукран в 60 морских милях от датского участка трубопровода. Однако у нее есть ряд технических ограничений, которые придется устранять, на что потребуется немало времени. Вторым судном, которое могут использовать для продолжения работ, может стать «Академик Черский», находящийся в управлении ООО «Газпром флот». Его технические характеристики полностью соответствуют требованиям Дании, однако он находится в данный момент в порту находки и сможет прибыть к месту проведения работ только через два месяца.

В ближайшую неделю все операторы попытаются выяснить у минфина США, как именно будут действовать санкции. Дело в том, что европейские компании, закупающие иранскую нефть, уже получали отсрочки по американским рестрикциям. Есть вероятность, что и в данном случае Дональд Трамп введет исключения, чтобы смягчить удар, нанесенный России и Европе. Правда в ответ Вашингтон может потребовать от Москвы уступок по целому ряду вопросов, начиная с Сирии и заканчивая Донбассом. Сомнительно, чтобы российское руководство пошло на такой обмен.

Есть другая возможность – обратиться за помощью к Китаю, который традиционно игнорирует любые санкции США. Китайское судно уже проводило работы по прокладке энергомоста из Кубани в Крым. Это правда чревато дополнительными расходами и все тем же затягиванием сроков, поскольку потребуется значительное время, чтобы китайские трубоукладчики прибыли к берегам Дании.

Так что, скорее всего «Газпром» попытается обойтись собственными силами. Однако надо понимать, что это далеко не последние санкции. Американцы понимают, что им удалось лишь притормозить проект, но не полностью поставить на нем крест, как они хотели бы. Поэтому будут предприниматься новые усилия для того, чтобы выдавить российский газ с европейских энергетических рынков. В свое время Россия уже ответила контрсанкциями в отношении ЕС и США. В данной ситуации ей необходимо прибегнуть к аналогичным мерам. Самый эффективный шаг, о котором говорят многие эксперты – это отвязать энергетические сделки от доллара и привязать их к евро. В этом случае торговля газом станет непрозрачной для Америки.

Евроатлантическая солидарность продолжает трещать по швам. Санкции в отношении «Северного потока-2» стали завершающим аккордом в нарастающем противостоянии между старой Европой и США. Это выгодно России, поскольку создает условия для новой геополитической конфигурации на европейском континенте – для сближения с Францией и Германией, которое уже происходит, но Америка сейчас делает все, чтобы максимально содействовать этому процессу.





